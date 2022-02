Escritora indígena do Amapá lança livro infantil

Nascida e criada no Amapá, escritora diz que se inspirou na cultura dos povos indígenas amapaense para escrever o livro.

Por ANDRÉ SILVA

A escritora amapaense Lucia Moraes Tucuju lançou um livro inspirado em sua infância e que valoriza a cultura indígena do Amapá. O lançamento aconteceu, no último dia 21 de fevereiro, em uma livraria no Bairro Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, onde ela reside atualmente.

Lucia Helena Moraes Mendes nasceu no município Serra de Navio, interior do Amapá, a 205 km da capital, Macapá. A mãe dela é da etnia Galibis.

Lucia chegou ao Rio de Janeiro há 23 anos, apenas com o segundo grau – equivalente ao ensino médio – completo, e hoje é formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia, e especialista em literatura infanto-juvenil.

Lucia Tucuju, como é conhecida, lembra que antes de chegar ao Rio morou por muitos anos em Macapá, mais especificamente no Bairro Jesus de Nazaré, onde passou boa parte da infância e juventude.

Atualmente, ensina professores universitários a contar histórias, sempre focando na desmistificação do estereótipo dos povos originários da Amazônia, com foco nos povos indígenas do Amapá.

Além de professora e contadora de história, também é atriz. Já esteve em cartaz em palcos respeitados do país, como o Centro Cultural do Banco do Brasil da cidade carioca, com o espetáculo Arandu – Lendas da Amazônia.

Ainda no Rio de Janeiro, a escritora revela que, junto a outros amigos, abriu três bibliotecas comunitárias na capital fluminense, por meio do seu ativismo pelo incentivo à leitura. Além disso, ela tem uma trupe de teatro, que realiza apresentações com foco na literatura.

O livro Tucumã foi inspirado na sua infância, conta a escritora. Lembra que quando criança, todo os dias pela manhã, corria para de baixo de uma árvore de tucumã que ficava próxima a casa dela. E de lá saia com as mãos cheias do fruto.

Além disso, o livro busca apresentar uma visão do povo indígena do Amapá de uma forma que as crianças e adolescentes de outras regiões do Brasil nunca viram. O objetivo é proporcionar o encontro com as histórias que a gente já conhece daqui.

“A minha ideia é levar o Amapá e a cultura indígena para as outras regiões e outros lugares para que as crianças possam ter conhecimento disso e passem a valorizar a cultura do Norte, a cultura indígena”, ressaltou Lucia Tucuju.

O Livro está disponível em pela internet em sites como da livraria Maracá, na Amazon e Magazine Luiza, nos formatos digital e físico.