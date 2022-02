Ex-detento que aterrorizava área de ponte morre em confronto com a PM

Tiroteio entre policiais da Força Tática e Chocolate ocorreu no bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Um ex-presidiário com passagens por furto, roubo e latrocínio, morreu em troca de tiros com a Polícia Militar do Amapá, nesta segunda-feira (31).

O confronto ocorreu por volta de 17h30min, depois que equipes do Batalhão de Força Tática (BFT) receberam a denúncia de que um criminoso, que saiu recentemente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), conhecido como Chocolate, estaria mais uma vez ameaçando moradores de uma área de ponte no Bairro Pacoval com uma arma de fogo.

A denúncia também apontava que ele seria o autor de uma série de roubos naquela região. No local, as equipes visualizaram um homem com as mesmas características e empunhava uma arma.

Ao ver a aproximação dos policiais, o criminoso tentou fugir, pulando quintais e disparando contra os policiais. No revide, ele acabou ferido.

O socorro de urgência foi acionado para o local, mas quando a equipe do Samu chegou, o suspeito já havia morrido. A Polícia Científica periciou a cena do confronto e removeu o corpo.

Com o criminoso, foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração raspada. A arma tinha 4 munições, sendo 3 deflagradas e 1 percutida. Chocolate tinha 21 anos de idade.