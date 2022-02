Ex-funcionária é presa com armas furtadas de empresa de vigilância

Ela foi presa em uma residência no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) recuperou cinco revólveres que integram um carregamento de 38 armas furtadas, em 10 de janeiro, da sede da Pargel Vigilância Patrimonial, na zona norte de Macapá.

De acordo com o delegado Sidney Leite, titular da DTE, os revólveres recuperados hoje, de calibre 38, dois com numeração raspada, foram encontrados por volta de 14h, dentro de uma caixa, em um guarda-roupas na casa de uma ex-vigilante da empresa furtada.

A mulher, de 39 anos, que não teve o nome divulgado, deixou a empresa em 2018. Ela foi presa após o trabalho de investigação da inteligência em uma residência no Bairro Perpétuo Socorro.

Também durante a ação, 16 munições calibre 38 foram apreendidas. Há a suspeita de que a mulher faça parte do setor financeiro de uma facção criminosa. Com ela ainda foram encontrados diversos envelopes e comprovantes de depósitos.

“A gente chegou em um traficante que foi o responsável por esse furto, então a gente conseguiu recuperar parte das armas que ele tinha deixado com uma moça no Bairro Perpétuo Socorro e agora as investigações desse caso de furto nessa empresa de vigilância vão poder prosseguir com mais velocidade”, explicou o delegado Sidney Leite.

O material recuperado estava sendo utilizado para o cometimento de roubos na cidade.

“O furto dessas armas estava gerando dinheiro para muita gente. Pros traficantes e pra pessoas consideradas de ‘bem’ que estão envolvidas nesse caso. Em breve esse fato será bem esclarecido e a sociedade vai saber quem que estava envolvido. A gente sabe que há envolvimento de pessoas da empresa de vigilância nesse caso”, finalizou Sidney Leite.

O furto ocorreu na madrugada do dia 10 de janeiro. Os bandidos invadiram o prédio da empresa durante um espaço entre a troca de turno de vigilantes. Numa sala recolheram 33 revólveres calibre 38, quatro espingardas calibre 12 e uma pistola 380. Também foram levados mais de 1,1 mil cartuchos de munição.