Ex-prefeito é inocentado em caso de consignados desviados para cobrir salários

José Maria Lobato também teve os bens desbloqueados em decisão de 1ª instância

Por SELES NAFES

Um dos problemas judiciais mais recorrentes enfrentados por ex-gestores deriva da retenção de empréstimos consignados. Em praticamente todos os episódios julgados até agora, a justiça tem dado ganho de causa aos réus. O caso mais recente envolveu o ex-prefeito de Serra do Navio, José Maria Lobato.

Mesmo tendo admitido que desviou as parcelas dos empréstimos para arcar com a folha de pagamento do funcionalismo, ele foi inocentado no julgamento do processo e ainda teve os bens desbloqueados.

A decisão foi da juíza Fabiana Oliveira, da Comarca de Pedra Branca do Amapari, responsável pelos processos de Serra do Navio. O Ministério Público alegava que, em 2016, o então prefeito não teria repassado ao Banco Gerador cerca de R$ 140 mil das parcelas de empréstimos dos servidores.

O MP ajuizou ação cível e conseguiu bloquear os bens dele e do ex-secretário de Finanças de Serra do Navio, Jeziel Silva e Silva. No entanto, no julgamento do mérito, a magistrada aceitou os argumentos da defesa de ambos de que não houve prejuízo aos cofres públicos e que não houve apropriação do dinheiro dos empréstimos.

Para a juíza, o MP “não logrou êxito na comprovação do dolo dos agentes. A petição inicial narrou as condutas de forma genérica, não individualizou a participação de cada gente e sua contribuição para o ato ímprobo. Limitou-se a afirmar que os requeridos não negaram que houve a retenção de valores descontados e não repassados à instituição financeira. Não há indício de que os réus tenham pessoalmente se apropriado desses valores”.

O MP poderá recorrer da decisão.