Faça o certo, e deixe o resto com Deus; OUÇA

Bom dia! Isaac tinha 137 anos quando ocorreram os acontecimentos narrados no capítulo 27 de Gênesis. Era o momento de decidir pela primogenitura entre Esaú e Jacó. Havia uma tendência dele por Esaú, quando o certo seria escolher Jacó. Este episódio inclui uma trapaça arquitetada pela mãe Rebeca para que Jacó herdasse esse direito e o certo fosse feito. Mas um erro não justifica o outro. Deus cumpriria a sua promessa, de um jeito ou de outro. O decreto de Deus é supremo. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (9).