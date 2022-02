Facção que planejava eleger deputado é alvo de 22 mandados no Amapá

Policiais chegam debaixo de chuva para cumprir mandados no Iapen, além de outros bairros

Policiais federais, militares, penais e membros do Gaecco (Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado) cumpriram 22 mandados contra uma facção do Amapá que atua dentro e fora do sistema penitenciário, na manhã desta segunda-feira (21). Além do tráfico de drogas, as investigações apontaram que o grupo pretendia financiar a campanha de um deputado nas eleições deste ano.

A apuração surgiu a partir da apreensão, no início deste ano, de documentos e aparelhos celulares que estavam com um detento na enfermaria do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A análise do material apontou as transações de tráfico de drogas, inclusive interestadual, roubos, ordens de execução e associação para o tráfico e organização criminosa.

A Operação Addams (alusão à família protagonista de uma série de terror e comédia) cumpriu 22 mandados de prisão e de busca e apreensão, com apoio 100 policiais. No total, foram 7 mandados de prisão preventiva e outros 15 de busca e apreensão nos Bairros Perpétuo Socorro, Laguinho, Brasil Novo, Cidade Nova, Santa Rita e Trem, em Macapá, e um na Baixada do Ambrósio, em Santana, além do Iapen.

O homem apontado como a liderança criminosa responsável pela distribuição de drogas para outros estados da federação foi preso esta manhã. O nome dele não foi revelado.

A investigação ainda constatou fortes indícios que uma das lideranças da organização criminosa, que estava custodiado na enfermaria do Iapen, simulava um problema de saúde, para permanecer no local, com maiores benefícios.