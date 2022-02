Garota de programa e designer de sobrancelhas do AP são presas com drogas em Recife

Uma delas, de 24 anos, é natural de Macapá (AP), e a outra, de 27 anos, é de Belém (PA).

Por RODRIGO ÍNDIO

São moradoras do Amapá as duas mulheres presas na última segunda-feira (21), suspeitas de tráfico internacional de drogas, em Pernambuco. O flagrante foi feito pela Polícia Federal e divulgado na terça-feira (22).

A dupla assumiu que foi aliciada por um traficante em um aplicativo de mensagens. Elas afirmaram que receberiam, juntas, R$ 1,5 mil por quilo de cocaína transportado, o que totalizaria mais de R$ 13 mil. Porém, nomes não foram divulgados.

De acordo com os policiais federais, as mulheres são uma designer de sobrancelhas, natural de Macapá, de 24 anos, e uma profissional do sexo, natural de Belém, de 27 anos.

O flagrante

Tudo teve início quando uma passageira foi flagrada com quase 10 quilos de cocaína em uma mala durante ações de rotina no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre, no Bairro da Imbiribeira, zona sul da capital pernambucana.

Em seguida, uma segunda mulher também foi presa num hotel no Bairro de Areias, zona oeste do Recife, onde estava hospedada.

Em sua mala foi encontrado pó de café, utilizado para camuflar o odor da cocaína, e papéis brancos, mesma característica encontrada na mala da primeira presa. Entretanto, não foram encontradas drogas.

Segundo a PF, a droga veio da Bolívia e iria ficar em Recife. As mulheres passaram por uma audiência de custódia na terça-feira (22). Ainda não foi informado se elas foram encaminhadas para o presídio feminino ou responderão em liberdade.