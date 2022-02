Governo do Amapá amplia prazo de consignados

Funcionários estaduais terão agora até 120 meses para quitar empréstimo. Medida vale para novas contratações e renegociações.

O governador Waldez Góes (PDT) assinou, na noite de terça-feira (8), um decreto que prorroga de 96 para 120 meses o prazo para pagamento de empréstimos consignados e financiamentos de servidores públicos estaduais efetivos com as instituições financeiras.

A medida é válida para renegociações e novas contratações. O servidor que já tem um consignado, poderá reduzir o valor da parcela atual, aumentando a quantidade de parcelas, com o limite de 120.

Segundo Waldez, a medida contribui para a organização financeira do servidor, afetada pela crise de covid-19.

Para acessar o benefício com o novo prazo, os interessados devem procurar a instituição financeira a qual são vinculados. No caso do Banco do Brasil, a operação pode ser feita pelo aplicativo no celular.