Injeção financeira na economia local é de R$ 137 milhões

O Governo do Estado confirmou a antecipação do pagamento da folha salarial do mês de fevereiro para a próxima sexta-feira, 25. Os valores estarão disponíveis para movimentação durante o horário do expediente bancário.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Josenildo Abrantes, a injeção financeira é de quase R$ 137 milhões na economia local.