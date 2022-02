Governo entrega a prefeituras material didático produzido por professores do Amapá

Material será usado por mais de 4 mil professores e 75 mil estudantes do ensino fundamental

Por RODRIGO ÍNDIO

Como parte da estratégia para apoiar os 16 municípios no setor educacional, o governo do Amapá entregou nesta sexta-feira (18) milhares de kits de material didático do Programa Criança Alfabetizada. Serão contemplados 4 mil professores e cerca de 75 mil estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental das redes estadual e municipal.

O conteúdo foi produzido por professores-autores do próprio Estado. A construção dos materiais é produto do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Amapá e a Associação Nova Escola.

Segundo Goreth Sousa, secretária de estado da Eucação, esse trabalho vem como uma formação continuada aos professores.

“A gente avalia a aprendizagem do estudante, vê onde ele tem dificuldade, capacita o professor para usar o material didático e ajudar o estudante a superar seu desafio de aprendizagem”, disse.

Ainda de acordo com a secretária, o programa também traz bolsas para professores formadores e premiação de até R$ 80 mil para escolas que atingirem os resultados de aprendizagem.

“Esse programa está centrado em alfabetizar todos os estudantes até o 2° ano do fundamental, a meta é essa, não deixar nenhum pra trás e não passar nenhum estudante pro 3° ano sem tá fluente em leitura e escrita, além dos conhecimentos básicos de matemática”, acrescentou.

O programa está canalizado com a lei de incentivos. Dos 25% de ICMS que o governo repassa aos municípios, 18% estão vinculados aos resultados da alfabetização. Caso o estudante não seja alfabetizado, o município pode perder receita.

Para o governador Waldez Góes (PDT), a política pública de formação intelectual e cultural do aluno reduz o analfabetismo funcional e a evasão escolar. Para isso, o trabalho vem sendo desenvolvido desde 2019.

“Estamos criando escolas de tempo integral em todo o estado do Amapá exatamente para transformar a expectativa desse aluno e na hora que a gente alfabetiza ele na idade certa, ele vai chegar voando no ensino médio e vai seguir seu projeto de vida, vai buscar alternativas, não vai achar que é incapaz. Espero que fique como legado”, ponderou Góes.

No caso de Tartarugalzinho, o material chegará para 2,2 mil estudantes de baixa renda. A educação na cidade, assim como no Brasil, ficou afetada por conta da pandemia.

“Estamos num momento delicado e de retomada. Precisamos de todo tipo de apoio, pois só o município não teria condições de dar a retomada nas aulas com qualidade. Chega em boa hora para nossos alunos

que também kits alimentação da nossa gestão. Tudo para fortalecer a educação”, explicou o prefeito Bruno Mineiro (UB).