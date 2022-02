Governo federal volta a liberar recursos para construção do Residencial Janary Nunes

A obra estava paralisada desde 2019, quando o governo Bolsonaro parou de enviar dinheiro para o Programa Casa Verde Amarela. Foto: PMM/Divulgação

Por LEONARDO MELO

Depois de uma intensa articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o governo federal voltou a liberar recursos para a construção do residencial Janary Nunes, no Distrito de Fazendinha. Um termo de cooperação entre a prefeitura de Macapá e a Caixa Econômica será assinado nesta sexta-feira (4).

A obra foi iniciada na gestão do então prefeito Clécio Luís, que já tinha entregue outros três residenciais: o Mestre Oscar (Bairro Ipê), São José (Buritizal) e o Açucena (Novo Buritizal).

A construção Janary Nunes, no entanto, foi paralisada no fim de 2019 quando o governo Bolsonaro interrompeu o envio de recursos para o Programa Casa Verde Amarela, que substituiu o antigo Minha Casa, Minha Vida.

Ao todo, a obra tem R$ 40 milhões articulados pelo senador Davi Alcolumbre e outros R$ 5 milhões de contrapartida por meio de emenda do deputado Vinícius Gurgel (PL).

O Janary Nunes, nome do primeiro governador do Território Federal do Amapá, terá 500 apartamentos de 42 metros quadrados com dois quartos, sala de estar e jantar, banheiro, cozinha, área de serviços e sacada, além de uma escola de ensino infantil e quadra poliesportiva.

O conjunto também terá sistemas próprios de água e esgoto, estacionamento, praça e outros espaços.