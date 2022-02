Grupos teatrais arrecadam água e material didático para crianças do Bailique

Ribeirinhos do Arquipélago pertencente a Macapá ainda sofrem com o processo de salinização da água.

Por ANDRÉ SILVA

Uma associação que representa grupos de teatro de Macapá começou uma campanha para arrecadar material didático, água, álcool em gel, materiais de higiene e limpeza para crianças que vivem no Arquipélago do Bailique – Distrito de Macapá. O lugar sofre com o processo de salinização do rio e com o fenômeno de terras caídas (erosão das margens das ilhas).

O grupo pretende ajudar os moradores das 57 ilhas que compõem o arquipélago, que fica a 180 quilômetros da capital. O processo de salinização do rio vem afetado os ribeirinhos de forma mais crítica desde outubro do ano passado.

O governo do Estado e a Prefeitura de Macapá mobilizaram vários esforços para ajudar com fornecimento de água potável e tecnologias para o tratamento do líquido.

De acordo com Adriane Magalhães, da assessoria de comunicação do Grupo Gira Mundo, a ideia é arrecadar, principalmente, material escolar para as crianças. O grupo já desenvolve atividades na região desde 2012 com o projeto Tcnobarca e é a primeira vez que realiza uma campanha para esse fim.

“Nosso público-alvo são principalmente crianças e adolescentes com esse foco de retorno às aulas. A gente vai tentar abranger o maior número de pessoas possível”, afirmou Magalhães.

O grupo pretende arrecadar, ainda, produtos de higiene pessoal, limpeza, álcool em gel e máscara.

As doações podem ser feitas em Macapá, na Escola Estadual José de Alencar, que fica localizada na Rua Candido Mandes, 269, Perpétuo Socorro ou por meio de PIX. A chave é CNPJ 07.465.360/0001-08.

Gira Mundo

O grupo Gira Mundo já desenvolve atividades culturais desde 2005. Quatro grupos estão ligados à associação. Desde 2012, mantêm o projeto Tecnobarca no Bailique, oferecendo atividades lúdicas e educativas com crianças da localidade.