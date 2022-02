HE de Santana começa a fazer cirurgias ortopédicas

Procedimentos serão feitos na unidade de cirurgias de pediátricas e adultas de baixa e média complexidade do hospital a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

As equipes médicas do Hospital de Emergência de Santana (HES) passaram a fazer cirurgias ortopédicas de urgência e emergência. O novo serviço foi ativado esta semana.

No entanto, o hospital fará apenas procedimentos de baixa e média complexidade como estabilização de fraturas das extremidades, fêmur, membros superiores.

A ativação do serviço irá ajudar a diminuir a demanda ortopédica do HE da capital. Os atendimentos de alta complexidade, como cirurgias de coluna ou que exijam colocação de prótese, serão encaminhados para o Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal).

Para dar suporte aos atendimentos, foi inaugurada a sala de gesso hospitalar, onde o paciente recebe os primeiros atendimentos e são realizados pequenos procedimentos, como a imobilização do membro fraturado.

Inicialmente, serão realizadas de 4 a 5 cirurgias por semana para realizar o dimensionamento da demanda e expandir o serviço.