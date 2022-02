Homem é acusado de estuprar filho de amigo da igreja

Menino contou aos pais que foi entregar guarda-chuva na casa do suspeito, e acabou sendo abusado

Por RODRIGO ÍNDIO

Mais um crime de estupro de vulnerável foi registrado pela Policia Civil do Amapá, no interior do Estado. Desta vez, um menino de 12 anos contou aos pais que sofreu abusos sexuais de um homem que frequentava a mesma igreja que sua família, no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

De acordo com o delegado Charles Corrêa, que investiga o caso, o acusado de ser o estuprador tem 51 anos e tinha uma boa relação com os pais do menino, principalmente com o genitor.

Com isso, na tarde de segunda-feira (14), a vítima foi levar um guarda-chuva ao local onde o suspeito morava. No imóvel do acusado, o menino teria sido violentado.

Ao retornar para casa, o menor apresentou comportamento estranho e os pais ouviram o filho falar sobre o crime. Eles decidiram procurar a polícia. Por volta de 23h do mesmo dia, o homem foi preso em flagrante em sua quitinete.

“Fomos até a casa do sujeito para capturá-lo, onde no seu celular a gente encontrou material pornográfico. Na delegacia ele confessou esse crime de estupro vitimando o menino de 12 anos de idade”, detalhou o delegado.

As imagens encontradas com o infrator retratavam cenas de sexo entre homens. O garoto foi submetido a exame de corpo de delito onde ficou constatada a violência sexual. O acusado foi encaminhado para audiência de custódia.