‘Houve um equívoco’, diz organização de show com ‘direito’ a testes de covid da prefeitura

Anúncio dava a entender que para ter acesso ao show as pessoas poderia fazer testes de covid em ação da prefeitura

Por SELES NAFES

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (2) foi um show em Macapá onde um anúncio oficial dava a entender que quem fosse ao evento seria testado para covid-19 por equipes da prefeitura. Depois de uma imensa repercussão negativa, tanto a prefeitura quanto a empresa responsável pelo show trataram de desmentir a ‘promoção’.

O show ‘Pizero’ é organizado pela empresa Vila Texana, e está marcado para amanhã (3), no Ceta Ecotel, com a presença de três nomes da música sertaneja.

Uma das peças publicitárias divulgada nas redes sociais, no entanto, informava que para entrar no evento era preciso estar vacinado com duas doses, apresentar teste negativo de covid e acrescentava que a ‘prefeitura de Macapá disponibilizará 35 mil testes rápidos. O resultado sai em apenas 10 minutos’. A mesma peça informava como local dos testes a quadra da Igreja Jesus de Nazaré, onde, de fato, a prefeitura está realizando testagem.

Muita gente entendeu que os testes seriam feitos para acesso ao show, o que causou indignação nas redes sociais e a publicação de uma nota de esclarecimento da prefeitura de Macapá.

A ação, de acordo com a nota, é “voltada a população em geral com sintomas gripais leves e não há nenhum tipo de destinação de teste para eventos privados de lazer de qualquer natureza”.

A empresa Vila Texana também publicou uma nota onde afirma que a forma como a propaganda foi escrita foi um equívoco da equipe de redes sociais.

“Houve um equívoco na comunicação em nossas redes sociais, já que não há nenhum tipo de parceria ou acordo com a prefeitura de Macapá para o repasse de testes”.