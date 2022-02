Humoristas do Amapá contam como foram os bastidores do vídeo-meme de Dragon Ball

Dança do hit “Freeza, por que você matou o Kuririn?”, feito em pontos turísticos de Macapá, viralizou na internet. Vídeo já alcançou mais de 2 milhões de visualizações

Por ANDRÉ SILVA

Um vídeo de meme com personagens do anime japonês Dragon Ball viralizou nas redes sociais no início desta semana.

Ele foi gravado por dois humoristas amapaenses. Só em uma plataforma o vídeo “Freeza, por que você matou o Kuririn?” chegou a 1 milhão de visualizações. O cenário escolhido pelos artistas foram pontos turísticos de Macapá, como o monumento do Marco Zero do Equador, a Fortaleza e a orla.

Por trás do meme, estão Paulo José Florindo da Silva, de 23 anos, o PJ Chavozinho, e Fabulo Ramom Nunes, de 30 anos, imitador do humorista Winderson Nunes, o Fabuloso Nunes. Eles disseram que o vídeo foi gravado no último domingo (20) e os lugares foram escolhidos pelos dois. O objetivo foi valorizar o Estado do Amapá.

A música foi mixada pelo DJ paraense Junior Sales, a partir de um vídeo de um outro humorista, o Junior Caldeirão. Logo a música estourou nas festas de aparelhagens paraenses. E foi seguindo essa explosão que os dois amigos tiveram a ideia de gravar o vídeo.

“Mandaram esse áudio pro PJ, ele me convidou e eu topei, né. Foi a esposa dele que confeccionou e criou a roupa todinha. A gente teve uns transtornos aí… e a gente foi gravar juntos. A ideia de cortes do vídeo foi toda nossa. A gente cortou e usou só os melhores”, contou Fabuloso.

Sobre os transtornos referidos por Fabuloso, PJ explicou que o amigo se referiu ao preparo do figurino, a compra do material e quanto ao uso da roupa antes e durante as gravações, principalmente a do personagem Frezza, vilão épico do anime.

“A fantasia tinha ficado muito apertada e por eu ser um pouco gordinho ela estava estourando todinha. Aí, eu falei pro Fabuloso: ‘não tem jeito mano, a gente vai ter que gravar pelo menos esse vídeo clip logo’. A gente passou dois dias pra terminar a roupa”, relatou o humorista.

PJ explicou, ainda, que o roteiro inicial para o vídeo previa uma luta entre os dois personagens, Feeza e Kuririn, mas para valorizar ainda mais a cultura nortista, eles optaram por incluir uma dança típica das festas de aparelhagens – que são empresas que utilizam grandes estruturas de caixa de som em festas, tendo maior presença no Pará – conhecida como ‘tremidinha’.

“Tendo em vista que a cultura do tecnomelody é muito forte aqui no norte, tanto no Pará, como no Amapá, resolvemos fazer tipo uma batalha de tremidinha e deu bastante certo”, explicou PJ.

E deu mesmo: em poucas horas depois de publicado, o vídeo já estava com mais de 10 mil compartilhamentos no Facebook, e, em dois dias, chegou a quase 1 milhão de visualizações. Já na plataforma de vídeos Tik Tok eles bateram 1,1 milhão de visualizações e quase 100 mil visualizações no Instagram.