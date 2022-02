Iluminação, pavimentação e novos prédios públicos são entregues em Pedra Branca

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Prefeitura Beth Pelaes fez maratona de entregas neste fim de semana

Compartilhamentos

Moradores de vários bairros de Pedra Branca do Amapari, a 189 km de Macapá, saíram da escuridão passaram a ter iluminação pública em LED. O sistema foi entregue neste fim de semana pela prefeita Beth Pelaes (DEM) numa maratona de inaugurações.

Pela primeira vez, as ruas dos bairros Nova Colina, Açaizal e Reviver receberam posteamento em concreto, com cabos e lâmpadas de iluminação pública em LED. O sistema foi construído com emenda de R$ 1,5 milhão indicados pelo senador Davi Alciolumbre (DEM), pondo fim à sensação de insegurança dos moradores.

“Esse foi o grande presente que nós, moradores, recebemos nesse início de ano. Essas ruas eram completamente escuras, agora com a instalação dos postes a gente fica mais tranquilo à noite”, disse Seu Miltão, um dos primeiros moradores do bairro Nova Colina.

A Casa de Costura Rosa Branca foi outra inauguração. O prédio foi requalificado e ampliado com recursos do município da ordem de R$ 382.292,96, assim como o novo prédio do Creas, que custou R$ 323.038,63 também de recursos próprios.

A população recebeu também o novo prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com 12 salas de atendimento ao público, obra no valor de R$ 431 mil.

“Todo gestor tem que ter respeito com dinheiro público. Com planejamento e parcerias, temos conseguido avançar significativamente e inaugurar diversas obras nos mais diversos setores, esse é o meu compromisso como gestora”, comentou a prefeita.

A prefeitura também entregou os serviços de capeamento com bloquetes nos bairros Cai N’água e Água Fria. Os recursos são do Governo Federal, por meio do Programa Calha Norte.