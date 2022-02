Incêndio destrói comércio e casas no Igarapé da Fortaleza

Local fica na Região Metropolitana entre Macapá e Santana.

Um incêndio destruiu totalmente uma mercearia e duas residências em uma área de ponde do Bairro Igarapé da Fortaleza, Região Metropolitana entre Macapá e Santana. O acidente ocorreu por volta de 20h desta segunda-feira (14).

De acordo com o relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) não houve vítimas com queimaduras, mas três pessoas tiveram que ser levadas para atendimento médico no Hospital Estadual de Santana por terem inalado fumaça do incêndio.

O sinistro ocorreu na Ponte do Zezinho e teria iniciado no estabelecimento comercial, em seguida, passou para as duas casas vizinhas.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar conseguiu controlar o fogo, a mercearia, edificada em madeira, havia virado cinzas e carvão. As duas residências foram parcialmente destruídas.