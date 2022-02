Interno é estrangulado até a morte dentro de clínica de reabilitação

Crime foi praticado por outro paciente em reabilitação. Clínica fica localizada no Bairro Alvorada, zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dependente químico em tratamento foi morto por outro interno dentro de uma clínica de reabilitação, no Bairro Alvorada, zona oeste de Macapá, na manhã desta segunda-feira (21).

Francisco de Assis Pereira Gomes, de 45 anos, foi estrangulado até a morte. O corpo dele foi achado ao amanhecer dentro do banheiro da clínica.

O autor do homicídio, Matheus Ricardo Juca Ferreira, 18 anos, foi preso no local pela equipe da Delegacia de Crimes contra a Pessoa (Decipe). Segundo o delegado Wellington Ferraz, o acusado confessou e revelou o motivo.

“Ele disse que a vítima teria urinado nele durante a noite, dentro do quarto, essa seria a razão de ter matado o outro interno. Contou que teria aguardado o momento propício, quando a vítima entrou no banheiro, ele foi atrás e deu um golpe de artes marciais, uma esganadura [um mata-leão]”, relatou o delegado.

Segundo ele, o local tem câmeras nas dependências, mas não no banheiro, por isso o crime não foi filmado. Além disso, houve uma queda de energia, por volta de 20h30. A luz só voltou após 21h. Por isso, após analisar as imagens disponíveis, a polícia estima que tenha sido nesse período de tempo que o assassinato tenha ocorrido.

“Ambos eram companheiros de quarto. O banheiro ficava dentro do quarto. Pela manhã quando o administrador da clínica foi abrir os quartos e chamá-los para café da manhã, encontrou seu Francisco no banheiro com marcas no pescoço”, reforçou Wellington Ferraz.

De acordo com a polícia, esse foi o segundo homicídio praticado por Matheus Ferreira. O primeiro foi aos 13 anos de idade, quando matou um homem no município de Santana, a 17 km de Macapá. Na época, ficou 45 dias internado.

A vítima estava internada há 30 dias. Já o autor do crime estava há um ano. Matheus foi levado para a sede da Decipe.