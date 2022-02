Jogador do Amapá se destaca no futebol de Portugal

Com apenas 17 anos, Tiago é o camisa 8 do Merelinense Futebol Clube

Por PAULO SILVA

O amapaense Tiago Videira Lobato é um dos destaques no futebol de Portugal atuando pelo Merelinense Futebol Clube, localizado na freguesia de São Pedro de Merelim e Frossos, distrito de Braga. Atualmente, o clube atua na segunda divisão do Campeonato de Portugal (liga), e foi fundado no dia 30 de setembro de 1938.

Tiago deu os primeiros passos no futebol do Amapá aos seis anos no colégio onde estudava, em Macapá. Logo, ele passou a ser observado pelos professores que o incentivaram.

Mais tarde, Tiago foi para a Escola do Zico e, ainda em Macapá, passou por Santos e São Paulo, tendo disputado competições locais e nacionais por clubes amapaenses.

Em 2017, Tiago estava na seleção do Amapá que foi representar o Brasil em competição em Doha, no Qatar, delegação chefiada pelo então deputado federal Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF).

Os meninos do Amapá fizeram bela campanha passando por Sudão e Chile na competição promovida pela Federação Internacional do Desporto Escolar, juntamente com o governo do Qatar.

A competição no Qatar levou Tiago para o futebol mineiro, onde ele passou por testes no Cruzeiro e depois seguiu para testes na Europa, sendo aprovado no final de setembro 2019.

Antes de chegar ao Merelinense, no norte, onde está desde 2020, Tiago passou por outros dois clubes no sul de Portugal.