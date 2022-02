Jovem é morto 2 dias após ser liberado em audiência de custodia

Homicídio ocorreu no Residencial São José, n zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem acusado por tráfico de drogas morreu 48 horas depois de ser preso pela polícia e solto pela Justiça. O caso aconteceu em Macapá.

Na última sexta-feira, a Polícia Civil realizou a prisão de Eduarley Henrique Costa Guimarães, de 25 anos, que, segundo as investigações, abastecia pontos de drogas no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Dois dias depois, ele foi morto com 4 tiros.

De acordo com o delegado Sidney Leite, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), quando foi preso, o rapaz estava com 15 pedras de crack. Era a 2ª vez que havia sido flagrado numa boca de fumo comandada por organização criminosa.

“Fui até a casa dele, ainda conversei com a mãe dele, uma senhora idosa. De partir o coração isso, mora num lugar pequenininho juntamente com ele. E no dia até falei para ela: olha o seu filho é melhor que fique preso, que ele passe um tempo na penitenciaria. Do jeito que está, não tá bom pra ele aqui pra fora”, detalhou Leite.

Porém, no sábado, ele foi encaminhado para audiência de custódia. O juiz decidiu soltar Eduarley Costa.

“No domingo, a facção matou ele, a mesma facção que ele fazia parte. Fizeram o que a gente chama de casinha. Uma menina chamou ele, e, na saída do apartamento, que ele estava com essa menina e outros rapazes, ele foi brutalmente, covardemente, assassinado”, acrescentou Leite.

O caso ocorreu na Quadra 6, Bloco 14 do Residencial São José. Ainda segundo o delegado já há informações de tem teria participado da execução. O fato está sendo apurado Delegacia de Homicídios.

Eduarley Henrique Costa Guimarães possuía condenação criminal por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória.