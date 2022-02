Jovem é preso após assaltar casal que lhe deu carona

José Adailton Araújo Pereira, de 23 anos, foi preso pelo Batalhão Ambiental em frente ao Quartel da PM, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso pelo Batalhão Ambiental, nesta sexta-feira (4), depois de roubar o carro de um casal que havia dado carona a ele. Uma das vítimas, grávida de sete meses, foi retirada do veículo e deixada para trás, já o marido dela foi rendido e levado como refém.

De acordo com a polícia, as vítimas seguiam do Bairro Vale Verde, pela antiga Rodovia JK, na região metropolitana entre Macapá e Santana, rumo ao centro da capital amapaense, quando resolveram parar e dar carona a José Adailton Araújo Pereira, de 23 anos, que sinalizava com mãos e fingia ser uma pessoa de bem.

Já dentro do carro, o ladrão sacou uma arma e exigiu que o motorista permanecesse na direção do veículo. Depois se apossou dos únicos 22 reais que o casal tinha. E ao perceber que a mulher estava grávida, o assaltante ordenou que ela saísse do carro. Em seguida, o marido dela foi obrigado a deixar o local, dirigindo o veículo.

O Batalhão Ambiental informou que patrulhava pela rodovia quando avistou a grávida pedindo ajuda nas proximidades da Rua Hildemar Maia.

Ao tomar conhecimento que o motorista estava sendo levado como refém, foi feito o cerco na região e o carro logo foi localizado. A interceptação ocorreu na Rua Jovino Dinoá, na frente do Quartel do Comando Geral da PM.

Com José Adailton, além dos 22 reais das vítimas, foi encontrado um simulacro de arma de fogo – similar a uma pistola.

Durante a ocorrência, a grávida passou mal e foi levada pela polícia ao hospital. O marido dela passa bem.