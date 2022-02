Jovens se reúnem em semáforos para arrecadar dinheiro para retiro

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Todos os anos, igrejas de denominações diferentes aproveitam o feriado de carnaval para se retirar da cidade com o intuito de buscar alimento para a alma.

Há aquelas mais abastadas de recursos financeiros onde os membros não fazem tanto esforço para custear suas passagens, no entanto, há outras carentes, como é o caso da Igreja Permanecendo no Amor de Cristo, que nesta segunda-feira (28), esteve com um grupo jovens nos faróis do centro de Macapá para pedirem ajudar.

O retiro que a igreja está programando é voltada para o público jovem. Esta segunda, seria o último dia para arrecadarem dinheiro suficiente para custear a passagem de quem não pode pagar, como por exemplo Iberson da Costa Maciel, de 17 anos, e seu irmão.

Ele conta que antes de aceitar a Jesus vivia uma vida muito diferente da que vive hoje: dando muito trabalho para os pais, sem vontade de estudar e envolvido no mundo do tráfico. Hoje ele voltou a estudar e o comportamento em casa mudou ao ponto de ajudar outras pessoas da mesma família.

“Tinha a vida errada, ficava em ponte, vendia droga. Andava com gente errada, tinha pensamento mau. Se chegasse alguém perto de mim falando de forma errada comigo eu já tinha logo pensamento ruim. Eu sou o mais velho ‘dos irmão’ e era eu que mais dava trabalho. Hoje, estou ajudando a cuidar do meu segundo irmão que estava dando trabalho. Agora eu trago ele pra igreja comigo”, contou alegre o jovem.

A igreja que fica localizada no Bairro Morada das Palmeiras na zona norte de Macapá, liderada pelo pastor Rodrigo Farias. Ele conta que teve a ideia depois que percebeu que muitos jovens não iam participar da programação por falta de dinheiro.

“A maioria é mantida por mãe e pai, então, eu como pastor elaborei uma ideia: vamos para o sinal vender bombons e água mineral? E, pra glória de Deus, as pessoas estão ajudando até com valor que a gente nem esperava”, explicou o pastor.

Ele explica que muitos jovens que chegam na igreja levam consigo problemas muito parecidos com os do Iberson, mas acabam melhorando de acordo com a permanência no local.

O retiro acontece no fim da tarde desta segunda e se estende até a quarta-feira de cinzas. Até o fechamento desta matéria, os jovens já haviam arrecadado o valor suficiente para custear a participação de mais oito jovens.