Jovens terão direito a CNH gratuita e qualificação profissional no AP

Por RODRIGO ÍNDIO

Jovens terão direito à qualificação profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente no Amapá. A informação foi repassada na manhã desta segunda-feira (28) pelo governador Waldez Góes (PDT).

O anúncio ocorreu durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Amapá, CEA Equatorial e o Serviço Nacional da Indústria (Senai), que lançou o Programa E+ Profissional no Estado.

Inicialmente, serão capacitados 600 jovens de Macapá e Santana com cursos técnicos profissionalizantes nas áreas de energia e saneamento. São 400 vagas para o curso de eletricista, 100 vagas para encanador e 100 vagas para operador de Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Os cursos serão ministrados pelo Senai, que vai definir os requisitos para o recrutamento dos jovens, que serão selecionados por meio da base de dados do Programa Amapá Jovem. Os selecionados terão direito a pagamento de bolsa no valor de R$ 150, vale transporte e CNH gratuita.

“Pedi ao delegado Inácio, que preside o Detran, que trabalhe conjuntamente com a Secretaria da Juventude, com todos os órgãos transversais do governo, para que esses 600 jovens que nós iremos qualificar para o mercado de trabalho nesses 3 meses, para que também nós possamos oferecer a eles as oportunidades de tirar sua habilitação”, disse Waldez Góes.

“Não é que seja uma exigência da empresa, mas ajudando o jovem a não perder seu posto de trabalho porque não tem habilitação, a maioria pode precisar alguma hora ser condutor também e é por isso que a gente vai, concomitante, à qualificação oportunizá-lo a habilitação”, acrescentou o governador.

A novidade agradou o bolsista Salomão Martel, de 24 anos. Filho de autônomo e uma dona de casa, no momento, ele não teria como custear a emissão da CNH.

“Esse é o maior projeto do Amapá jovem: a qualificação. Incluir a gratuidade da carteira de habilitação é incrível, cara, porque nós precisamos disso também e é caro. Algumas empresas exigem também. Muitos, aqui, não têm CNH e sou um deles. Junto com os cursos, vai ajudar muito o jovem a crescer na vida”, opinou.

Segundo o presidente da CEA Equatorial, Augusto Dantas, a ideia é colocar os cursos em prática entre 15 e 20 dias. A duração da capacitação será de três meses.

“Queremos ver se conseguimos não só em Macapá e Santana, mas também dar oportunidade para jovens do interior. Estamos presentes nos 16 municípios do Amapá. Tenho certeza que sairão excelentes profissionais para trabalhar com a gente no grupo Equatorial”, falou.

De acordo com o secretário de juventude, Pedro Filé, ao término dos cursos aqueles que concluírem devem ser contratados pelo grupo Equatorial ou por empresas terceirizadas para exercer suas funções, já que existe necessidade de funcionários. A base salarial gira entorno de R$ 3 mil.

“É a oportunidade que esse jovem vai ter de se despedir do programa Amapá Jovem ingressando direto no mercado de trabalho. Somos uma porta de entrada, capacitamos com nossas atividades e apoio dos parceiros e a alegria vem em ver que formamos pessoas para a vida profissional”, destacou.

O intuito é ampliar o número de vagas em novos cursos brevemente.