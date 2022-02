Ladrão invade casa e é atacado por cães de guarda

Invasão ocorreu no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão foi surpreendido na madrugada

por dois cães de guarda ao invadir uma residência localizada na Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá. O crime ocorreu por volta de 2h40.

O criminoso, identificado como Cleiton José Tavares Brito, 23 anos, o Me Rouba 2, foi atacado pelos animais e imobilizado pelo dono da propriedade. Logo em seguida, foi preso pela Polícia Militar do Amapá.

De acordo com o capitão Rafael Marques, do 2º Batalhão, o proprietário informou que acordou com o latido dos cachorros e, ao verificar, encontrou o infrator dentro da residência, com ferimentos de mordidas e arranhões provocados pelos cães. Segundo o oficial, o acusado é um velho conhecido da polícia.

“O dono finalizou a captura e imobilizou o infrator e chamou a Polícia Militar. Ele é conhecido em Tartarugalzinho, lembro dele quando trabalhei lá, tem diversas passagens”, comentou o capitão.

Uma consulta criminal apontou que Cleiton responde a diversos processos e estava em regime domiciliar, com restrições de horários, portanto, ao ser preso de madrugada ele descumpriu as determinações judiciais e, provavelmente, voltará para a cadeia.

O infrator foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.