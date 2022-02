‘Legado’, diz presidente do BNDES ao assinar contrato para revitalizar Fortaleza e entorno

Convênio articulado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) trouxe a Macapá o próprio presidente do banco

Por RODRIGO ÍNDIO

Marabaixo, MPA e bolo personalizado para celebrar os 264 anos de Macapá. Assim foi marcada a assinatura do contrato para revitalização da Fortaleza de São José de Macapá na manhã desta sexta-feira (4).

O acordo foi firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA) e o Governo do Amapá.

O investimento é R$ 32 milhões, sendo cerca de R$ 27 milhões do BNDES articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), e R$ 5 milhões de contrapartida do Estado. O valor pode aumentar, pois outros órgãos e empresas privadas desejam contribuir para o projeto.

Esta etapa serve também como preparação do monumento para a outorga do Título de Patrimônio Mundial da Humanidade a ser concedido pela Unesco.

Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, objetivo é o resgate cultural e histórico. Para isso, está sendo trabalhado um estudo da “poligonal ordenada” para que a Fortaleza seja um centro de visitações e um polo de cultura tucuju, e do encontro da floresta amazônica com o Atlântico.

“Para falar de gerações futuras, a melhor coisa é a gente olhar para o passado. Então a restauração da Fortaleza de São José de Macapá está dentro da nossa agenda de sustentabilidade. Restaurar o patrimônio histórico principal do estado do Amapá traz turismo, traz emprego e principalmente, traz memória dos povos e pessoas que construíram isso aqui e nos faz lembrar que temos que deixar um legado social, cultural e ambiental”, destacou Montezano.

De acordo com o governador Waldez Góes (PDT), a obra tem previsão para iniciar ainda este ano com prazo de 36 meses para conclusão.

“A partir desse contrato realizado, o projeto já foi aprovado para contratualização da APPA (associação) e ela já começa a desenvolver. Tem todo um plano de negócio todo um cronograma a ser desenvolvido pela instituição responsável, sempre sob os cuidados do BNDES, do governo do estado e de todos os segmentos serão envolvidos porque será não só transparente 100%, mas participativo”, garantiu.

Entorno

Como a obra contemplará o entorno da Fortaleza, um novo Parque do Forte será construído. O senador Davi Alcolumbre participou do processo.

“A gente também trabalhou em Brasília fazendo essa interlocução com o BNDES, com o governo do estado. Hoje um dia histórico, no dia do aniversário de Macapá termos a oportunidade de um projeto grandioso como esse pra nossa maior fortificação das Américas. Em nome do povo do Amapá nossos eternos agradecimentos pela sua disposição [Montezano], pela sua coragem de descentralizar recursos que o banco investia pelos ricões do Brasil e que hoje chega ao Amapá”, disse.