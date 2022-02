Líder do tráfico no Mucajá é morto em confronto com o Bope

Conflito ocorreu na rua 03 do Habitacional, localizado no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Nilsivan Araújo de Melo, o Goró, de 28 anos, era apontado como o líder do tráfico de drogas no conjunto Mucajá.

Ele morreu no início da madrugada deste sábado (19), por volta de meia noite, em confronto com o Bope, na Rua 03 do habitacional, localizado no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

O suspeito, que já tinha passagem pelo mesmo crime, foi flagrado com 100 porções de maconha, além de um revólver calibre 38 com uma munição intacta e cinco deflagradas. A arma havia sido usada para trocar tiros com os militares.

De acordo com o oficial responsável pelo atendimento da ocorrência, tenente Campelo, militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) estavam na Operação Impactus, na antiga Rodovia JK, quando foram informados de que havia um homem de camisa preta e boné do Flamengo, armado e comercializando drogas em uma das quadras do conjunto.

Ao averiguar a denúncia, com apoio da Companhia de Choque do Bope, os policiais do BPRE relataram que foram recebidos a tiros por um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo denunciante.

Os policiais do Choque, então, cercaram a área e o tiroteio terminou na morte do traficante.