LMTE adota Praça do Novo Buritizal; Conheça o projeto

Empresa se comprometeu a revitalizar, modernizar e zelar pelo espaço

A empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) vai revitalizar e modernizar a Praça do Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. O acordo de adoção do espaço foi assinado ontem (3) entre representantes da empresa e o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania).

A ideia é criar novos ambientes de esporte e lazer que terão mesas de ping-pong, pebolim, xadrez, lanchonete, maloca, academia ao ar livre, parque infantil, campo de areia e quadra poliesportiva, além da revitalização do espaço para a prática do skate e outros esportes radicais.

O termo de adoção, celebrado um dia antes de Macapá completar 264 anos, foi assinado pelo vice-presidente de Operações e Relações Institucionais da LMTE, Antônio Lisboa.

“Projetos sociais, culturais e ambientais estão inseridos nos programas da LMTE. É uma forma de abraçarmos a comunidade, proporcionando inclusão e lazer para a população dessa importante região da cidade”, justificou.

“São espaços como esse, que as pessoas se sentirão vivas novamente e estarão dispostas a continuar nessa caminhada. A revitalização será importante para o lazer do bairro e estamos dispostos a colaborar no que for possível para manter o local em funcionamento”, garantiu o presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Buritizal, Clésio Santos.

Uma lei regulamentada este ano permite que empresas ou pessoas físicas adotem qualquer uma das 50 praças da capital, mas essa foi a primeira iniciativa neste sentido.