Lucas Barreto destina R$ 62 milhões para educação, saúde e infraestrutura de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá e o senador Lucas Barreto (PSD) prestaram contas dos recursos destinados à educação, saúde e infraestrutura na capital. O encontro, que ocorreu nesta quinta-feira (17), detalhou que de 2019 a 2021 foram alocados mais de R$ 62 milhões para a gestão municipal.

Os recursos foram destinados para a construção de 5 escolas nas áreas rural e urbana, iluminação pública, pavimentação de vias e manutenção de ramais, aquisição de materiais para atenção básica de saúde e para o combate à covid-19, além da construção de passarelas nas áreas de ressaca.

“No Congós, por exemplo, nós colocamos R$ 2 milhões. Foram quase 6 km de passarelas feitas e agora conseguimos mais um recurso para se fazer os braços. Estava 20 anos que não se reformava uma passarela ali”, comentou Lucas Barreto, ao garantir investimento de R$ 3 milhões para dragagem do Canal do Perpétuo Socorro/Jandiá e R$ 1 milhão para climatizar as escolas da gestão municipal.

De acordo com o senador, vale ressaltar que só para o Bailique, que sofre com salinização, por exemplo, foram 300 caixas d’água de 10 mil litros. A região tem ainda um investimento de R$ 3 milhões para passarelas em concreto e outros R$ 2,2 milhões para pontes em madeira nas quase 50 comunidades. Para o lazer, será inaugurado um campo sintético na sede do distrito.

“Para se ter uma ideia, esse ano a previsão é de quase R$ 40 milhões que vai entrar nos cofres da prefeitura de obras em andamento. Tem que ter realmente um esforço concentrado, e há um esforço da nossa bancada. Cada um coloca recurso numa área e assim a gente consegue fazer que as prefeituras tenham recurso. Isso avança os serviços e ativa a economia”, disse.

Sobre o Aquário do Bioparque a ondem de serviço vai ser dada daqui a 10 dias. Há ainda projetos para região do Pacuí. O prefeito Antônio Furlan reconheceu a importância da articulação em Brasília.

“Isso é fruto de um acompanhamento direto que fazemos de todas as obras, de todos os recursos, porque a gente tem um respeito com o trabalho do parlamentar. Não é atoa que o parlamentar vira vice-presidente da CCJ do senado, é porque ele realmente tem trabalho”, destacou Furlan.