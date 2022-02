Lucas é o novo vice-presidente da CCJ do Senado

Davi pediu que a escolha fosse feita por aclamação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) foi eleito por unanimidade o novo vice-presidente da comissão mais importante do Senado, a de Constituição e Justiça (CCJ). A escolha foi definida nesta quarta-feira (16) durante sessão da comissão que é presidida por outro amapaense, o senador Davi Alcolumbre (UB-AP).

É a primeira vez que a principal comissão da Casa é comandada por dois senadores do Amapá. A cadeira ficou vaga quando Antônio Anastasia (PSD-MG) renunciou ao mandato para assumir a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), por indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL). A posse de Anastasia foi realizada no último dia 3.

Hoje, durante a sessão, a bancada do PSD apresentou o nome de Lucas como candidato a assumir a cadeira de vice-presidente, e Davi fez um apelo aos líderes dos partidos presentes na reunião.

“É um irmão que a vida me deu. É muito privilégio fazer essa eleição pela biografia que ele tem…queria pedir aos líderes de todos os partidos, independente do partido, que a gente pudesse fazer a eleição por aclamação”, sugeriu o presidente da CCJ.

Ao assumir o posto, Lucas disse vai seguir trabalhando para avançar nas pautas de interesse do país, trabalhando em conjunto com o presidente e com os demais membros, e finalizou dizendo que é um “orgulho ser amapaense”.

O pedido foi acatado. Aos 57 anos, Lucas está no primeiro mandato como senador, mas já foi vereador, deputado estadual e chegou a presidir a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Em 2018, ele foi eleito para o Senado derrotando a rival Janete Capiberibe (PSB).