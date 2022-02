Mais de 15 kg de maconha são achados em caixa de isopor

Apreensão ocorreu no município de Amapá

Por LEONARDO MELO

Policiais civis apreenderam mais de 15 kg de maconha na zona rural do município de Amapá, cidade a 290 km de Macapá, durante o fim de semana.

O produto estava guardado dentro de uma caixa térmica de isopor no meio de um matagal, fora de qualquer propriedade privada. Os agentes, sob comando do delegado Kleyson Fernandes, já estavam sabendo da chegada dos entorpecentes.

“Através da rede de informantes, já estávamos aguardando a chegada da droga. Só não sabíamos o dia específico”, explicou o delegado. Não houve prisões, mas a polícia investiga os envolvidos. O bairro onde a maconha foi encontrada não foi divulgada para não atrapalhar as investigações.

Só no ano de 2021, de acordo com o delegado, mais de 40 pessoas foram presas no município de Amapá por tráfico de drogas ou associação ao tráfico.