Major bombeiro é assassinado por quadrilha durante assalto

Um dos suspeitos foi preso quando fugia com um revólver na cintura, já no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um major da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar foi assassinado na noite desta segunda-feira (31), durante um assalto cometido por um bando formado por pelo menos 6 homens armados.

O roubo evoluiu para um latrocínio e ocorreu por volta de 23h, numa casa aonde amigos, a maioria aposentados, costumam se reunir para jogar baralho, dominó, entre outros jogos, alguns apostados. O imóvel fica localizado no Bairro Beirol, na zona sul.

Manoel Araújo de Souza, de 59 anos, ainda foi levado em um carro particular ao Hospital de Emergências da capital, mas já chegou sem vida na unidade.

Testemunhas disseram que Araújo estava na companhia de outras pessoas no local quando os bandidos chegaram num carro roubado, modelo Gol, de cor branca, já anunciando o roubo.

Segundo o sargento Ferreira, do Batalhão Ambiental, durante o assalto, a vítima teria feito um gesto, tentando esconder uma quantia que tinha em dinheiro, momento em que foi atingida por um único tiro. O disparo entrou pelas costas e foi parar no abdômen.

Em seguida, o grupo fugiu levando dinheiro e objetos pessoais das vítimas. O carro usado na fuga, foi achado abandonado depois que o bando perdeu o controle da direção do veículo, no Bairro Buritizal.

Um dos bandidos, identificado como Wesley da Silva Cutrin, o Robin Hood, de 21 anos, já tem passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante pelo Batalhão Ambiental, quando fugia com um revólver na cintura, já no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

“Depois de perderem o controle do veículo, eles saíram correndo e se dispersaram. Encontramos um deles na Rua Hildemar Maia com a Avenida Tamoios, percebemos que estava com um revólver na cintura, mas não teve tempo de sacá-lo. A arma tinha três munições, sendo que duas haviam sido deflagradas”, contou o sargento Ferreira.

Segundo ele, testemunhas disseram que os bandidos dispararam mais de uma vez. Isso explica porque uma outra pessoa que estava no local também foi ferida e segue internada no HE. A vítima é um homem de 76 anos.

Segundo o sargento, o Gol em que o bando estava havia sido roubado no último dia 27, em Macapá. O automóvel foi entregue à Polícia Civil, no Ciosp do Pacoval.

Confissão

Ao delegado Leonardo Alves, o suspeito assumiu participação no roubo, que terminou na morte da vítima, mas negou ser o autor do disparo fatal.

“O infrator que foi apresentado contou a versão de que eles pensaram realmente que o major teria tentado sacar uma arma, essa foi a versão apresentada por ele em interrogatório. Ele também confessou sua participação no crime, confessou sobre a arma de fogo apresentada com ele, informou que os outros participantes também portavam armas de fogo. Mas, não confessou a autoria do disparo, disse que foi outro comparsa. Apesar disso, requisitamos perícia na arma, pois ela tinha munições disparadas e pode, sim, ter sido usada pra alvejar o major”, informou o delegado.

O acusado disse, ainda, que a ordem para roubar a casa partiu de dentro do presídio. A informação era de que no local havia cerca de R$ 50 mil.

“O acusado nos confirmou essa informação, de que o assalto ocorreu mediante uma ordem passada de dentro do Iapen, de que nesse local teria uma quantia vultuosa e por isso, a esse bando foi dada essa missão de assaltar aquele local”, confirmou o delegado.

Apenas Wesley Cutrin foi preso. Ele havia saído do Iapen pra cumprir pena em regime domiciliar recentemente, depois de ficar preso por assalto apenas dois anos.

Os demais ocupantes conseguiram escapar levando celulares e uma quantia em dinheiro não informada. O telefone do major e o dinheiro dele também foram levados. O militar era residente no município de Santana, a 17 km de Macapá.