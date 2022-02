Marília é nomeada conselheira do TCE

A nomeação foi feita pelo governador em exercício, Jaime Nunes (Pros)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador em exercício do Amapá, Jaime Nunes (Pros), acatou a indicação da Assembleia Legislativa e nomeou conselheira de contas a deputada e primeira-dama Marília Góes (PDT).

Marília foi aprovada em sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia na última quarta-feira (23), e teve em plenário 18 dos 24 votos da Alap. Ela passa a ocupar a cadeira que era de Júlio Miranda, aposentado compulsoriamente no início de janeiro deste ano, aos 75 anos.

No início da semana, a Alap (dona da indicação), tinha declarado a vacância depois várias semanas de disputa nos bastidores entre Marília e o grupo do presidente da Alap, Kaká Barbosa (PL). Apesar de Luciana Gurgel (PL) também ter manifestado interesse em concorrer, oficialmente apenas Marília apresentou inscrição formal com apoio de 14 parlamentares.

Marília é bacharel em direito, delegada de polícia e estava no quinto mandato como deputada estadual. Quem assumirá a vaga é o ex-deputado estadual Jaci Amanajás, segundo mais votado na coligação que reelegeu a parlamentar, em 2018.

A posse foi marcada para a tarde desta sexta-feira (25), no plenário do TCE.