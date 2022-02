Marília passa em sabatina e é eleita para o TCE

Parlamentar durante sabatina na CCJ da Alap: Marília teve 18 votos, 4 a mais do que já tinha garantido no início deste ano

Por SELES NAFES

A deputada estadual Marília Góes (PDT) foi escolhida, na tarde desta quinta-feira (24), para compor o colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A indicação da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) teve 18 votos a favor e pôs fim a uma guerra de bastidores pela vaga.

A sessão da Alap que marcou a votação e a sabatina na CCJ começou por volta das 14h e durou pouco mais de 1h. Dos 24 deputados, 20 participaram da sessão.

Desses, 18 votaram a favor da deputada e primeira-dama do Estado. A deputada Luciana Gurgel (PMB), que desde o ano passado se articulava nos bastidores, se absteve de votar junto com o deputado Paulo Lemos (Psol). Houve quatro ausências: Cristina Almeida (PSB), Jory Oeiras (PRTB), Telma Gurgel (PRB, sogra de Luciana) e Dr Victor Amoras (Rede).

A escolha de Marília representou uma vitória particular numa queda de braço travada com o presidente da Casa, Kaká Barbosa (PL). Na segunda-feira (21), depois de protelar o processo de escolha por quase dois meses (após a aposentadoria de Júlio Miranda na corte de contas), Kaká declarou a vacância do cargo e abriu o processo de escolha. Com 14 votos de apoio formalizados, Marília foi a única a se inscrever.

Agora, a Assembleia publicará o ato, encaminhará a indicação ao Palácio do Setentrião para que o governador faça a nomeação. Não há prazo para isso, mas a expectativa é de que o processo seja encerrado antes deste fim de semana.