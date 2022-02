Menino de 4 anos cai do 3º andar no Açucena

Queda ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (28). Imagens: Reprodução/redes sociais

Por RODRIGO ÍNDIO

A imagem de uma criança desacordada em meio a uma poça de sangue sendo observada por um homem desolado é chocante. A foto está circulando em grupos de WhatsApp desde o início da tarde desta segunda-feira (28), e foi tirada após o acidente que ocorreu em um residencial da zona sul de Macapá.

Paulo Vitor Lima Campos, de 4 anos, caiu do 3° andar de um dos apartamentos do Conjunto Jardim Açucena, no Bairro Novo Buritizal. Segundo uma fonte do Hospital de Emergência ouvida pelo Portal SelesNafes.Com por volta das 16h, o menor ainda está sendo atendido e seu estado clínico é grave.

O menino perdeu muito sangue e parte da massa encefálica. A tomografia mostrou que o crânio apresenta muitas fraturas, e o menino precisou ser intubado. A expectativa é de que ele passará por cirurgia ainda hoje.

O Portal SN apura as circunstâncias do acidente e acompanha com fontes a situação da criança no hospital.