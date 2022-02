Menor apreendido tem12 processos por roubo

Segundo a Polícia Civil do Amapá, no mês de janeiro, o jovem participou de dois roubos a comércios em Macapá.

A equipe da Delegacia Especializada em Investigações de Atos infracionais (DEIAI) tirou de circulação, pelo menos por algumas semanas, um adolescente de 17 anos de idade que, apesar da pouca idade já tem um longo histórico de atos infracionais análogos ao crime de assalto.

Só no mês de janeiro, segundo a polícia, ele participou de dois roubos na companhia de outros comparsas a estabelecimentos comerciais de Macapá. Ele age sempre armado.

De acordo com o delegado Marko Scaliso, o adolescente possui uma extensa ficha: são 12 processos em abertos na Vara da Infância e Juventude. Antes de ser novamente apreendido estava em liberdade assistida, que foi concedida pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, desde o dia 13 de dezembro de 2021.

“O adolescente, que já confessou ser integrante da organização criminosa e estava livremente na rua, praticou no mês de janeiro do ano em curso, mais dois atos infracionais análogos ao crime de roubo, majorados por emprego de arma de fogo e conluio de pessoas. Sem se preocupar em ocultar o rosto, o adolescente, nos dois casos aparece na companhia de imputáveis (maiores de idade) em filmagens dos estabelecimentos comerciais onde praticou os atos infracionais armado de revólver, instrumento que, era discretamente exibido às vítimas e depois guardado na cintura. Representei pela expedição de ordem de busca e apreensão do adolescente, cumulada com sua custódia provisória, que foi atendida pelo juízo. Apreendemos o adolescente e finalizamos os procedimentos policiais instaurados”, explicou Scaliso.

Ele explicou ainda que, após ter esclarecido mais dois casos de roubo a estabelecimento comercial com envolvimento de adolescente, foram encaminhadas cópias dos procedimentos policiais à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) para que seja apurada a conduta do indivíduo maior de idade que participou do crime.

O adolescente apreendido foi encaminhado ao Centro de Internação Provisória (CIP).