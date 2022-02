Morre faccionado que obrigava moradores a esconder drogas e vistoriava celulares

Troca de tiros ocorreu numa região periférica do Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso armado com uma pistola ponto 40 morreu ao confrontar uma equipe do 1º Batalhão da PM, nesta quarta-feira,16, numa região periférica do Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Alealdo Sousa Mulato Nascimento, o 10 centavos, de 24 anos, tinha passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Já em liberdade condicional, passou a cometer novos crimes e sua prisão novamente foi decretada pela Justiça.

A polícia informou que patrulhava pela região quando foi abordada por uma pessoa que caminhava pela Rua Redenção.

Temendo represália, o homem não quis se identificar, mas denunciou que, na Passarela Jacinta Lobato, moradores estavam sendo ameaçados e obrigados a esconder drogas em suas residências, por exigências de um grupo de faccionados que cobra pedágio e vistoria celulares de moradores.

Segundo a PM, na chegada ao local, alguns suspeitos passaram a correr pelas passarelas, já 10 centavos invadiu uma casa e abriu fogo em direção aos policiais, que revidaram e ele foi baleado.