Mototaxista é morto no fim da corrida

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia de Macapá investiga a morte de um mototaxista que foi vítima enquanto trabalhava. O homicídio ocorreu na noite de quarta-feira (16), no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Segundo o 4° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, Elielson Nunes do Nascimento, de 30 anos, foi fazer uma corrida até o Ramal da Souza Mar, na entrada da Ponte 31 de Março da Baixada do Ambrósio, na Área Portuária do município. Há a suspeita de que ele estava acompanhado de uma mulher.

No local, foi abordado por um homem não identificado que estava armado. O suspeito disparou um tiro na região do tórax do mototaxista. Em seguida, fugiu para área de ponte.

Populares que estavam nas proximidades, socorreram a vítima até o Hospital Estadual de Santana, mas ela morreu minutos depois de sua chegada.

Testemunhas informaram à PM que o infrator era magro, estatura mediana e de cor branca.

Foram feitas incursões na área periférica da comunidade do Ambrósio na tentativa de localizar o infrator, mas sem sucesso.

Conforme a PM, a vítima possuía passagem criminal por estupro de vulnerável e violência doméstica. A polícia ainda não sabe o que motivou a ação.