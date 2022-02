MP abre investigação para apurar maus tratos a idosos no Abrigo São José

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Estado divulgou nesta sexta-feira (11) que abriu procedimento administrativo para apurar denúncias de maus tratos a idosos no Abrigo São José, em Macapá. No entanto, o procedimento corre em sigilo.

A apuração está sendo conduzida pelo promotor de justiça Paulo Celso Ramos, que cuida da área de Direitos Constitucionais.

“A promotoria não poderá informar as medidas adotadas até o momento para não prejudicar o andamento das investigações”, disse o promotor por meio da assessoria de comunicação do MP.

Nesta sexta-feira (11), o Portal SelesNafes.Com continuou tentando falar com a diretora do abrigo São José, Belize Moraes, mas ele não retornou mensagens e nem ligação. Na última quarta-feira (9), a reportagem foi até o abrigo, mas não conseguiu falar com nenhum funcionário.

Ontem (10), o Portal SN postou reportagem mostrando a série de irregularidades apontadas pela Comissão de Direitos Humanos da OAB com base em denúncias de 17 ex-funcionários da associação que administra o abrigo, que pertence ao governo do Estado. As acusações vão desde assédio moral (a servidores) a suposto desvio de benefícios previdenciários dos idosos.

Num ofício enviado à OAB, a diretora Belize Moraes negou todas as acusações, disse que não é ordenadora de despesas e que os benefícios sacados pela gerência são repassados na integralidade mediante assinatura de recebido dos idosos.

Depois da reportagem, outros ex-funcionários e parentes de idosos entraram em contato com o Portal SN para confirmar essas e outras denúncias.

A Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (Sims), responsável pelo abrigo, também foi procurada e ainda não se posicionou sobre o assunto.