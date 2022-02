MP exige que prefeitura implante proteção lateral em canais de Macapá

Acidentes ocorrem principalmente no trecho entre os bairros Jardim Equatorial e Beirol, na zona sul de Macapá.

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) quer que a Prefeitura de Macapá implemente com urgência medidas de segurança para evitar novos acidentes nos canais de escoamento da capital, sobretudo na Rua Hamilton Silva, popularmente conhecido como Canal do Beirol.

O trecho que contém o canal para a drenagem dos bairros que ficam no seu entorno se estende do Bairro Pedrinhas, passa pelo Jardim Equatorial, Beirol, e chega o Bairro Santa Rita.

Mas é nas cercanias do Bairro Beirol que erosões têm colocado em risco a vida da população, sobretudo de quem trafega em automóveis e motocicletas pelo local. Já houve registro de morte com os carros que caem no canal.

Entre as medidas da recomendação emitida nesta quarta-feira (16), está a instalação de barreiras, como “guard rail”, ou outros itens de segurança que dificultem ou impeçam a queda de veículos, pessoas e animais para dentro do Canal do Beirol.

Outra medida é a alteração do fluxo de veículos para que as vias ao longo do canal passem a ter apenas um sentido (mão única).

O MP também quer que prefeitura apresente estudo ou projeto de saneamento para acabar com o despejo de esgoto e coibir o assoreamento.

O documento é assinado pelo promotor André Araújo, da Promotoria de Justiça de Urbanismo, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana, Eventos Esportivos e Culturais De Macapá.

“Os canais do Beirol, importantes entorno, apresentam erosão em suas margens e que, é objeto constante de despejo de esgoto, dejetos e outros objetos, encontram-se bastante assoreados. A área é um risco para as pessoas que ali transitam, pela falta de proteção lateral e pelo estreitamento das vias ao longo do local, onde já ocorreram vários acidentes, inclusive com vítimas fatais”, justificou o promotor.