Mulher corre com bebê no colo momentos antes de suspeito trocar tiros com a PM

Episódio aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18), no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 22 anos morreu em confronto com a Polícia Militar no interior do Amapá. O tiroteio ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

De acordo com a PM, uma ligação anônima, por volta de 1h40, denunciou que o suspeito caminhava pela rua com uma arma de cor prateada e que ele entrou em um quitinete.

Segundo a PM, outras denúncias já haviam informado que, recentemente, um homem envolvido em crimes no município havia alugado um quarto ali.

Uma equipe se deslocou até o local. Quando os policiais se anunciaram, uma mulher, que não foi identificada, saiu do quarto correndo. Ela passou entre os policiais e levando consigo uma criança de colo.

Quando os policiais olharam para dentro do quitinete avistaram o suspeito com as mesmas características da ligação anônima, empunhando um revólver. Segundo o capitão George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão, nesse momento, o suspeito começou a disparar. Os PMs revidaram e o atingiram.

Ele foi levado ao Pronto Socorro do município ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. As Polícias Civil e Científica estiveram no local do confronto e periciaram a cena do conflito.

O infrator foi identificado como Leonardo Nunes da Costa, de 22 anos. Com ele a PM apreendeu um revólver calibre 32, usado no confronto. A arma foi entregue à Polícia Civil.

De acordo com a PM, ele tem várias passagens por roubo qualificado e, recentemente, havia sido preso através de mandado de prisão expedido pela Comarca de Calçoene por assalto à mão armada.

A polícia agora procura saber quem era a mulher que saiu correndo do quarto antes do confronto.