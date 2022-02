Multas a empresas por sonegação e contrabando somaram R$ 1 mi no Amapá em 2021

Autos de infração vêm de fiscalizações da Sefaz, principalmente nas regiões de fronteira do Estado.

Compartilhamentos

O Amapá multou empresas por crimes contra a ordem tributária em R$ 1,1 milhão em 2021. Junto com os autos de infração, foram apreendidas cargas de mais de 160 empreendimentos que teriam praticado irregularidades como contrabando e sonegação.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em geral, isso ocorre quando essas empresas tentam entrar no estado com cargas clandestinas e produtos sem notas ficais ou documentação de origem.

Bebidas alcoólicas, pescado e combustíveis foram alguns dos principais produtos apreendidos por equipes de fiscalização volante da Sefaz. Mas, o prejuízo vai além dos cofres públicos.

Segundo o órgão, produtos contrabandeados possuem, também, origem ilícita. por iss, bebidas e cigarros oriundos de fábricas clandestinas, por exemplo, representam também um risco para a saúde do consumidor.

Operação Hórus

Os agentes da fiscalização volante da Sefaz, que alcançam localidades distantes desde o arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, até a Vila Brasil, em Oiapoque, no extremo norte do Estado, integram também as ações da força-tarefa da Operação Hórus, projeto do Programa Nacional de Combate aos Crimes nas Fronteiras e Divisas, do Governo Federal em conjunto com estados fronteiriços, como o Amapá.

A Operação Hórus integra as forças de segurança no Estado, com as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, Exército Brasileiro e as Guardas Civis dos municípios, unidos para combater os crimes transfronteiriços de acordo com as especificidades de cada região.