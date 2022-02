Museu Sacaca reabre em dias alternados

Alternância visa minimizar riscos de contaminação pelo novo coronavírus e influenza. Ponto Turístico fica na zona sul de Macapá.

O Museu Sacaca, na zona sul de Macapá, reabriu para visitações depois de duas semanas fechado, por conta do aumento de casos de covid-19 na capital e porque servidores haviam testado positivo para a covid-19 e apresentaram sintomas gripais.

O retorno gradual das atividades tem duração de quinze dias, com o intuito de evitar a propagação da covid e influenza. Por isto, até o próximo dia 17 de fevereiro, o museu funcionará apenas nos dias de segunda, quarta e sexta, mantendo o horário normal das 9h às 17h. Nesta quarta-feira (2), o local já funcionou.

Após esse período, será feita uma avaliação técnica dos gestores, para decidir se o museu retornará para os dias normais de funcionamento.

Para a segurança dos visitantes e funcionários, o museu redobrou as medidas de segurança de combate a covid19 e influenza, com limite máximo de 150 pessoas por horário na área externa e no auditório poderá receber somente a capacidade de 50% do público.

Para quem deseja conhecer o local, é obrigatório o uso de máscaras e distanciamento social, a instituição também disponibiliza álcool em gel em vários pontos estratégicos.