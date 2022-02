Na região dos lagos, Bruno diz que apoio a preservação de quelônios vai continuar

Neste fim de semana, mais de 5,1 mil filhotes foram soltos na Região dos Lagos

Técnicos do Ibama e alunos de um projeto de capoeira no município de Pracuúba soltaram mais de 5,1 mil quelônios na natureza. O gesto foi acompanhado pela família do prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (DEM), que apoia o projeto há vários anos.

A soltura ocorreu no sábado (12) na região dos lagos, e foi acompanhada também por gestores da prefeitura de Tartarugalzinho e a superintendente do Ibama no Amapá, Marinete Pantoja, além de representantes do Batalhão Ambiental da PM e Sema.

“Ao longo de 45 anos de existência soltamos mais de 300 mil filhotes, o que auxilia na preservação dos quelônios. Normalmente a soltura acontece no mês de junho, mas precisamos antecipar porque o recurso para adquirir ração foi limitado este ano, pois contamos com muitas doações”, explicou o coordenador do projeto, Mário Brito.

Alunos e professores do grupo União Capoeira Mestre Marrom participaram diretamente da soltura.

“Minha família sempre foi grande parceira do projeto através de meu pai Altamir Mineiro. Se a tradição em manter a preservação dos quelônios passou de pai pra filho, a tradição do apoio também terá continuidade”, afirmou prefeito.

De acordo com ele, o apoio será oficializado em breve por meio do Consórcio dos Municípios da Região dos Lagos, já existente, e que visa integrar a região em diversas iniciativas.