Na zona norte, bairros vizinhos concentram alto risco de infestação do mosquito da dengue

O resultado do 1° Ciclo do Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa) de 2022 apontou que os bairros Brasil Novo, Morada das Palmeiras e Conjunto Macapaba, comunidades vizinhas da zona norte de Macapá, juntamente com o Congós, na zona sul, são os locais de Macapá com alto índice de infestação para o mosquito aedes aegypti, vetor da dengue e outras endemias.

Foram 6.825 imóveis vistoriados em 15 bairros da capital no mês de janeiro. Após o trabalho das equipes em campo, foi apontado que o município, no geral, está em situação de médio risco de infestação predial pelo mosquito transmissor da dengue.

A pesquisa é feita a cada dois meses, em diferentes bairros da capital. Por ano, são realizados seis ciclos de visitas domiciliares.

Nos arredores, Fazendinha, Vale Verde, Alfaville, Polo e Pedrinhas foram detectados o maior índice de Aedes albopictus, causador da febre amarela e, transmissor potencial do vírus da dengue.

A população pode solicitar a visita de um agente de endemias ou fazer denúncia de logradouros abandonados pelo número (96) 98813-3779. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.