Na zona norte, capoeira transforma vidas de jovens

Por lá já passaram mais de 1 mil crianças, jovens e adultos de Macapá. Entretanto, como a maioria dos projetos sociais, precisa de recursos.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

No Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá, um projeto social usa a capoeira como ferramenta de socialização e educação de crianças, jovens e adultos. O projeto ‘Mandiga Mais Eu’ completa três anos e quer graduar a primeira turma. Entretanto, como a maioria dos projetos sociais, precisa de recursos.

O projeto foi idealizado por Gerson Ramos de 49 anos, conhecido entre os praticantes do esporte como Mestre Onça, que se aproximou da luta, no Quilombo Curralinho, onde morava com os pais. Já na capital passou a treinar em um projeto social que fica no Bairro Brasil Novo. Em dois anos ele já era instrutor.

“Em 1999 já estava dando aula. Meus primeiros alunos foram meus irmãos e meus primos”, lembrou Mestre Onça.

Onça fez parte de vários projetos em Macapá, mas há três anos decidiu fundar sua própria escolinha. Instalada no Campo da Fé – instituição ligada à Igreja Católica – no Parque dos Buritis, por lá já passaram mais de 1 mil alunos.

Entre aqueles que foram alunos do Mestre Onça, há os que foram graduados por ele e viraram instrutor, como Fábio da Costa, de 36 anos, que desde os 20 é treinado pelo mestre.

O instrutor contou que soube que Onça começaria um projeto e decidiu ajudá-lo. Disse que além dos movimentos da luta, com a capoeira aprendeu valores e respeito ao próximo.

“Com a capoeira, a gente muda a forma de tratar as pessoas e a ser mais humilde. Aprendi a me afastar das más companhias e a valorizar o próximo”, testemunhou o capoeirista.

Para realizar o primeiro evento de graduação do projeto, programado para a segunda semana de junho, o Mestre Onça precisa de ajuda.

Ele e os alunos estão vendendo rifa com o intuito de arrecadar o valor necessário para a compra de cordas, impressão de certificado, além do resto da estrutura necessária para a realização do evento. Para ajudar, a população pode entrar em contato pelo telefone 99153-6264.