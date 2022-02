Ouça a análise sobre a história de Esaú e Jacó, contida no capítulo 24 de Gênesis

Bom dia! Isaque passou 20 anos orando para ter um filho com sua esposa, Rebeca. Ele orou, em vez de buscar uma solução mais imediata como seu pai, Abraão. Isaque e Rebeca tiveram Esaú e Jacó. A história desses dois irmãos nos ensina uma importante lição sobre desprezar o nosso direito como filhos do Rei do Universo. Ouça a análise do capítulo 24 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenha uma ótima semana.