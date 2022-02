Ouça a análise do capítulo 30 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! Curiosamente, os três patriarcas (Abraão, Jacó e Isaac) tiveram dificuldades para ter filhos com suas esposas, mas todos decidiram resolver esse problema de formas diferentes. É importante lembrar que nem tudo que é aceitável na sociedade é o certo. Ouça a análise do capítulo 30 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, e tenha um Feliz Sábado do Senhor.