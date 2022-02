Vamos analisar hoje o capítulo 15 de Gênesis

Bom dia! Ao ver os anjos, Ló se prostrou e manifestou o desejo de hospedá-los em sua casa. No entanto, a residência foi cercada por moradores de Sodoma que exigiam que aqueles ‘homens’ fossem colocados para fora para que pudessem ter relações sexuais com eles. Ló tentou negociar chegando a oferecer as próprias filhas para que os anjos fossem poupados. Nem tudo que é ‘normal’, é natural. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (1).