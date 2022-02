No Amapá, App remunera viajantes aéreos para entregar encomendas; veja como

Aplicativo desenvolvido por empresa do Amapá já pode ser baixado e viajantes receberão 30% sobre cada item entregue no aeroporto de destino

Por SELES NAFES, informativo publicitário

A cultura de pedir que um viajante que está prestes a embarcar num avião leve consigo uma encomenda especial para alguém em outro estado virou negócio sério no Amapá, e com oportunidade de faturamento para quem costuma fazer esse tipo de gentileza.

Agora, o aplicativo ‘Leva +’ conecta os interessados em enviar os objetos e viajantes. Com auxílio da plataforma, desenvolvida para IOS e Android, será possível entregar o objeto em apenas 48h na cidade desejada.

O aplicativo foi desenvolvido por Thubias Batista e Jefferson Vasconcelos, os fundadores do Leva +. Thubias agregou seu conhecimento acumulado na aviação comercial e Jefferson usou sua expertise tecnológica.

Depois de perceber que os pedidos de entrega de encomendas por meio de passageiros eram muito altos, eles decidiram que era hora de desenvolver um aplicativo para cadastrar viajantes interessados em ganhar uma renda extra transportando os objetos.

A ideia é fazer com que os passageiros de avião recebam um percentual para levar nas bagagens objetos como notebookes, celulares, medicamentos, documentos e qualquer outros itens lícitos que caibam na bagagem de mão. Para cada objeto entregue, o viajante que se cadastrar no Leva + receberá 30% do valor do serviço pago à administradora do app.

Segurança

O aplicativo foi desenvolvido para permitir o cadastramento rápido, tanto para viajantes quanto para clientes. A empresa também se preocupou em criar protocolos que geram segurança aos remetentes, evitando extravios ou problemas parecidos.

Para isso, ferramentas já usadas por bancos digitais atreladas ao aplicativo verificam se o viajante e o cliente são pessoas idôneas, ou seja, se são ‘ficha limpa’.

“A ferramenta vai checar se a pessoa é idônea em mais de 200 fontes de dados, identificando se a pessoa responde a processos criminais. Isso vai determinar se o remente será validado ou não”, explica Thubias.

Além disso, a Leva + está fechando parceria com uma grande seguradora do país para aumentar ainda mais a confiabilidade do serviço. Outra parceria importante foi celebrada com a Infraero, permitindo que os produtos passem por um scanner no aeroporto.

O app vai ser lançado oficialmente no próximo dia 11 de março. Os 100 primeiros viajantes que se cadastrarem no app terão contratos considerados vitalícios.

Nesta fase inicial, o aplicativo vai atender o trecho Macapá/Belém/Macapá. Os clientes que baixarem o app encontrarão o próximo viajante disposto a levar a encomenda, e precisará despachar a objeto num guichê da Leva + no Aeroporto Internacional de Macapá.

A mercadoria será retirada pelo destinatário também nos aeroportos destinos .

